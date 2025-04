I tre candidati alla carica di magnifico Rettore dell’università di Verona.

Sono tre i candidati alla carica di Rettore o Rettrice dell’università di Verona per il dopo Nocini, e per gli anni accademici 2025/2026 – 2030/2031. Roberta Facchinetti, professoressa ordinaria di Lingua e Linguistica inglese e direttrice del dipartimento di Lingue e letterature straniere, Chiara Leardini, professoressa ordinaria di Economia aziendale e direttrice del dipartimento di Management e Riccardo Panattoni, professore ordinario di Filosofia morale e referente della Consulta delle direttrici e dei direttori di dipartimento.

Si sono infatti chiusi mercoledì 16 aprile, alle 12, i termini per la presentazione delle candidature. Il futuro Rettore o Rettrice sarà in carica per un unico mandato di 6 anni non rinnovabile. I programmi elettorali saranno presentati il 28 aprile, alle 10, nell’aula magna del Polo Zanotto, durante l’assemblea di ateneo.

Quando si vota.

La prima votazione si terrà il 13 maggio. Nel caso in cui nessuna/nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza assoluta degli aventi diritto sono previste altre 3 votazioni: venerdì 16 maggio (maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti), martedì 20 maggio (maggioranza assoluta dei votanti), lunedì 30 maggio (ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione).

Possono votare tutte le docenti e i docenti di ruolo e i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato, gli studenti e le studentesse, i dottorandi e le dottorande, gli specializzandi e le specializzande che facciano parte del Consiglio studentesco, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di dipartimento, del Consiglio di facoltà di Medicina e chirurgia, il personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato (con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che eserciterà il diritto di voto).