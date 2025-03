Sciopero nei nidi comunali di Verona: “Cronica carenza di organico”

Fp Cgil proclama lo stato di agitazione nei nidi comunali di Verona, sospesi straordinari e flessibilità: “Cronica carenza di organico”.

Sciopero nei nidi comunali di Verona: lo annuncia Fp Cgil Verona, che ha proclamato lo stato di agitazione nei nidi comunali del capoluogo “su mandato delle lavoratrici”. A partire da lunedì 17 marzo per due settimane il personale educativo sospenderà gli straordinari e la flessibilità oraria per sottolineare “la condizione di cronica carenza di organico che non solo costringe le lavoratrici ad effettuare straordinari o ad accettare cambi turno all’ultimo momento pur di garantire il servizio all’utenza”, ma che ha “riflessi negativi anche sulla qualità del servizio, sui progetti e sul carico di lavoro delle educatrici stesse”.

Fp Cgil Verona avvisa inoltre i genitori che “eventuali disagi nel servizio non sono imputabili alle educatrici ma alla grave carenza di supplenti che l’amministrazione ha scelto di non considerare, nonostante le tante segnalazioni e richieste inviate nei mesi scorsi da questa organizzazione sindacale”. Inoltre il sindacato sollecita il sostegno delle famiglie “per chiedere all’amministrazione comunale di Verona un impegno concreto con nuove assunzioni”.