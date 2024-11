Potenziata la raccolta cartone dei negozi in centro: multe a chi non rispetta le regole.

Porta a porta dei negozi, potenziato in centro storico il servizio di raccolta degli imballaggi di cartone: ora è più efficace e frequente. Amia ha esteso il servizio a nuove vie, tra cui via Ponte Pietra, piazza Duomo e via Garibaldi, e ha aumentato i ritiri settimanali fino a sei-sette giorni in diverse aree, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei negozianti e migliorare la pulizia delle strade.

Il potenziamento è il risultato di una collaborazione tra il Comune, Amia, e associazioni di categoria come Confcommercio, Confesercenti e la Corporazione Esercenti del Centro Storico. Dopo un processo di sensibilizzazione avviato mesi fa, il servizio prevede ora sei passaggi settimanali nelle aree principali e fino a sette nelle zone di maggiore affluenza.

Le attività commerciali del centro devono quindi rispettare le nuove disposizioni per la raccolta del cartone, evitando di utilizzare i cassonetti destinati ai residenti. Per chi non rispetterà queste norme, Amia avvierà un programma di tolleranza zero, con multe per chi abbandona rifiuti fuori dai luoghi indicati. Gli ispettori ambientali, che presto saranno operativi, monitoreranno le aree e sanzioneranno i comportamenti scorretti, per preservare la pulizia del centro storico.

Grazie al miglioramento del servizio, nell’ultimo anno sono state raccolte 444 tonnellate di cartone, un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Un risultato reso possibile dall’impegno di Amia, che ha dedicato al servizio quasi 5 mila ore lavorative per un ritiro puntuale e ben organizzato.