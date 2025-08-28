Digiuno per Gaza, anche a Verona i sanitari scendono in piazza

Anche a Verona sanitari in piazza per la Giornata nazionale del digiuno contro il genocidio a Gaza.

Anche Verona ha aderito oggi, 28 agosto, alla Giornata nazionale del digiuno contro il genocidio a Gaza. In piazza Bra, davanti alla statua di Vittorio Emanuele II, medici, professionisti e volontari del settore sanitario hanno dato vita a un presidio, esponendo cartelli con la scritta “Io digiuno per Gaza” e distribuendo volantini per sensibilizzare la cittadinanza.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (AMSI), dall’Unione Medica Euromediterranea (UMEM), dalla Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e dal Movimento Internazionale Uniti per Unire, guidati dal presidente Foad Aodi, medico ed esperto in salute globale.