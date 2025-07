Cala il sipario sull’Hollywood: addio alla storica movida del Garda

Garda, il silenzio cade sull’Hollywood: la storica discoteca di Bardolino chiude i battenti per sempre.

Le luci si sono spente per sempre sull’Hollywood, chiude lo storico locale di Bardolino che per cinquant’anni ha acceso le notti del Garda. Non ci sarà nessuna riapertura: la pista da ballo che ha visto generazioni scatenarsi sotto le stelle lascerà spazio, con ogni probabilità, a un progetto immobiliare.

La decisione di chiudere definitivamente è arrivata dopo una serie di battaglie legali e proteste dei residenti. La goccia finale è stata un’ordinanza del tribunale di Verona, che ha imposto lo stop alla musica entro mezzanotte, accogliendo le rimostranze di chi abita nel vicino residence, esasperato da schiamazzi e rumori fino a notte fonda.

Gianni Morando che aveva in mano le chiavi del locale, ha spiegato a Il Corriere di Verona di non volere restare a guardare: è pronto a portare di nuovo la questione davanti al giudice per contestare i risarcimenti imposti ai gestori, e per ottenere indennizzi per le perdite subite.

Intanto, l’Hollywood ha chiuso i battenti a metà luglio e non riaprirà più. I lavoratori, hanno lanciato un appello per non lasciare morire la notte gardesana. Con una petizione chiedono alle istituzioni soluzioni concrete: spazi, regole chiare, compromessi che consentano a chi vuole divertirsi di farlo senza scontrarsi con chi pretende silenzio assoluto.