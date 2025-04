Bivacchi in piazza Simoni, botta e risposta in consiglio comunale

In consiglio comunale a Verona la questione dei bivacchi in piazza Renato Simoni.

La questione dei bivacchi in piazza Renato Simoni accende il consiglio comunale, con un botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Era stata la consigliera della Lista Tosi Anna Bertaia a sollevare il problema, denunciando la presenza di 8 persone che bivaccavano nel portico di piazza Renato Simoni, all’altezza dell’intersezione con via Giberti.

“La situazione è ben nota, tanto che sono stati contestati 312 verbali nel 2024 e 52 già entro i primi giorni di aprile”, ha risposto l’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi.

“Sono stati emessi ordini di allontanamento a carico di una quindicina di cittadini rumeni. Non sono sempre gli stessi, si alternano, ma sono cittadini comunitari, appartenente a nuclei famigliari e non possono essere espulsi. La mole di interventi – ha aggiunto Zivelonghi – è la prova evidente che non solo vigiliamo attivamente, ma anche che gli attuali strumenti, messi a disposizione dallo Stato ai Comuni e alle polizie locali, non sono efficaci. Le sanzioni per questo tipo di infrazioni sono solo amministrative. La polizia locale fa quello che può con le risorse che ha”.