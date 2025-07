Via IV Spade riaperta e subito richiusa, nuova perdita d’acqua dopo i recentissimi lavori. Acque Veronesi: “Noi non c’entriamo”.

Dopo che nei giorni scorsi, e precisamente venerdì 11 luglio, via IV Spade a Verona era stata riaperta dopo un mese e mezzo di lavori alla rete fognaria, oggi, lunedì 14, la strada in pieno centro è stata nuovamente richiusa a causa di una perdita d’acqua.

Acque Veronesi, però, fa sapere in una nota di non essere responsabile della nuova perdita: “I tecnici di Acque Veronesi sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 14 luglio, in seguito alla segnalazione di una perdita d’acqua all’incrocio tra via IV Spade e via Mazzini a Verona – recita la nota -. La rottura, secondo quanto si sta accertando, sarebbe riconducibile a un cedimento della rete esistente e non delle condotte posate nelle scorse settimane. Per consentire l’intervento di intercettazione della fuoriuscita si è provveduto all’immediata chiusura del tratto stradale coinvolto e alla conseguente interruzione della fornitura idrica a circa una decina di utenze. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore fino a completamento della riparazione”.