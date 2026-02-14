“Telecamere in tutti gli asili nido”: l’appello di una mamma veronese

La petizione online lanciata da una mamma veronese: “Telecamere in tutti gli asili nido”.
Ha superato le 6mila firme in appena 24 ore la petizione online lanciata da una mamma veronese che chiede l’introduzione obbligatoria della videosorveglianza in tutti gli asili nido, dopo il recente caso che ha scosso la città di Verona.
La vicenda, come noto, riguarda una struttura privata del centro città finita sotto sequestro al termine di un’indagine per maltrattamenti ai danni di 15 bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. Cinque educatrici sono state interdette per un anno.
Ecco quindi l’iniziativa della mamma veronese, amica di una delle famiglie coinvolte, che sollecita un intervento normativo immediato per prevenire il ripetersi di situazioni simili. “La sicurezza e il benessere dei bambini devono essere una priorità assoluta, non negoziabile”, afferma la promotrice dell’appello.
La petizione chiede una legge che renda obbligatoria la videosorveglianza in tutti gli asili nido, pubblici e privati, “nel pieno rispetto delle normative sulla privacy”. Uno strumento che secondo la promotrice della petizione dovrebbe essere “di tutela per i minori e garanzia di trasparenza per i genitori”.