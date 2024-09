Una giovane mamma 25enne di Tarmassia è la migliore a tirare la sfoglia.

Una 25enne di Tarmassia è la migliore a tirare la sfoglia: la vittoria è stata decretata durante la 16esima edizione della sagra dell’anara Pitanara. Una festa e un concorso culinario, “La sfoglia d’oro”, dove si è distinta una giovane mamma di origine rumena, Toderita Popovici, che vive a Tarmassia da otto anni. Toderita è riuscita a primeggiare tra gli otto partecipanti, diventando la “regina della sfoglia sottile”. Il concorso non ha premiato solo l’abilità tecnica, ma anche il valore dell’integrazione. La giovane si è sentita completamente accolta dalla comunità, sottolineando quanto questo traguardo rappresenti per lei un legame profondo con il paese in cui vive.

Appassionata della cucina tradizionale veronese, una delle prime ricette che ha imparato a preparare sono state proprio le lasagne all’anara. Dopo il lavoro, adora coccolare la sua famiglia con piatti gustosi, spesso preparando a mano tagliatelle sottili, proprio come quelle che le hanno consentito di vincere il concorso. A decretare la sua vittoria sono stati tre giudici dell’Associazione Cuochi Scaligeri di Verona, riconoscendo la sua maestria nella preparazione della sfoglia.