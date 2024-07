Veronesi in via da Vico per la posa di nuovi sacchi per l’irrigazione degli alberi

Oggi in via da Vico la posa di nuovi sacchi per l’irrigazione degli alberi: la cittadinanza è invitata.

Oggi giovedì 18 luglio alle ore 10.30 in via Tomaso da Vico, quartiere San Zeno, la posa di nuovi sacchi per l’irrigazione degli alberi. L’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini invita a partecipare alla posa su otto alberi della via su un complessivo di trenta sacchi posati in altre zone della città.

Si tratta di una tecnica sperimentale di irrigazione attualmente diffusa prevalentemente nei paesi del nord Europa che l’amministrazione intende introdurre e portare avanti nella nostra città anche in considerazione delle ondate di caldo che mettono in sofferenza il patrimonio arboreo cittadino.

La conferenza stampa vuole dunque essere occasione per spiegare alla cittadinanza il funzionamento e l’utilità di tali dispositivi. Sarà presente il presidente della circoscrizione 1a, Lorenzo Dalai.