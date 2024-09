Morto a 94 anni Dino, il decano dei maniscalchi di Verona.

Morto a 94 anni Dino, il decano dei maniscalchi di Verona: si è spento all’età di 94 anni martedì 3 settembre, all’ospedale di Legnago. Con lui se ne va l’ultimo maniscalco della bassa veronese. Uno di quei lavori antichi che nessuna tecnologia avanzata potrà mai rimpiazzare. Richiede abilità manuali, esperienza e una grande sensibilità, perché, come si dice, i cavalli hanno cinque cuori, e quattro di questi sono nei loro zoccoli. Diventare un maniscalco è un’arte, e tra i più grandi maestri c’era Dino Mai, noto a tutti come “El Mai”, il maniscalco di Villa Bartolomea.

La sua ultima cerimonia si terrà sabato 7 settembre alle 9:30 nella chiesa parrocchiale di Villa Bartolomea, dove a salutarlo ci saranno, oltre ai suoi cari, anche gli animali che ha curato per tutta la vita: i cavalli. Così come accadde in occasione del funerale del maestro di equitazione veronese Gianni Accordini, l’uomo che “sussurrava” ai cavalli.