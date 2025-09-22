Verona, addio caldo: pioggia e vento aprono la porta all’autunno

Meteo, stop al caldo: addio all’estate a Verona, pioggia, vento e freddo danno il “benvenuto” all’autunno.

Il caldo anomalo di settembre è finito: stamattina, lunedì 20 settembre, la pioggia è già arrivata a Verona, segnata da nuvole compatte, più freddo e raffiche di vento.

Le correnti atlantiche hanno preso il posto dell’anticiclone subtropicale, portando con sé un netto cambio di scenario: giornate grigie, piogge diffuse e temperature in calo. Le massime non andranno oltre i 21-23 gradi, mentre le minime resteranno stabili tra i 18 e i 20 gradi.

Il peggioramento non si esaurirà oggi: dopo una breve tregua nel pomeriggio, un nuovo fronte è atteso già nella notte, destinato a insistere fino a giovedì con piogge e temporali a tratti persistenti.