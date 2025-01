San Martino, schianto sulla provinciale tra auto e furgone: un ferito – VIDEO

San Martino Buon Albergo, incidente sulla provinciale tra auto e furgone: un ferito. Foto e video.

Poco prima delle 7 di oggi lunedì 27 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Sp38 via Porcilana a San Martino Buon Albergo, per un incidente stradale tra un’auto e un furgone.

La squadra dei vigili del fuoco, partita dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e 5 operatori ha messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per estrarre la persona ferita dalla macchina, trasferita al vicino ospedale. Illesa la persona che guidava il furgone.

Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza.

Sul posto il personale Anas per il ripristino della viabilità.