Agricoltura futuristica: Consorzi Agrari Italia protagonista di una Fieragricola da record.

L’agricoltura del futuro è passata da Verona: Consorzi Agrari d’Italia (Cai) si è confermato tra i grandi protagonisti di Fieragricola. La storica rassegna internazionale ha chiuso i battenti sabato 7 febbraio registrando numeri da record, con oltre 100 mila visitatori.

L’edizione numero 117 della fiera si è svolta in un clima di grande vigore per un settore che, a livello nazionale, genera 77 miliardi di euro. Tra gli 816 espositori presenti, lo stand di Cai al Padiglione 7 ha rappresentato un punto di riferimento per gli agricoltori in cerca di soluzioni concrete per affrontare le sfide dei mercati internazionali.

Il futuro della zootecnia: innovazione e sostenibilità

Il momento centrale della partecipazione di Cai è stato l’evento “Zootecnia 200.0: Sapremo alimentare le vacche del futuro?”, organizzato venerdì 6 febbraio in Sala Vivaldi. L’incontro, curato insieme al polo di eccellenza Cai Nutrizione, ha messo a confronto tecnici, veterinari e formulisti sulle innovazioni necessarie per migliorare la produttività e la sanità animale.

Dall’incontro è emerso un messaggio chiaro: la sostenibilità degli allevamenti italiani passa oggi attraverso un approccio sistemico. Questo significa: utilizzo di tecnologie di alta specializzazione per la nutrizione animale. Gestione efficiente delle mandrie basata sulla raccolta e l’analisi dei dati. Visione strategica per coniugare benessere animale e redditività della stalla.

Una rete a supporto degli agricoltori.

Oltre alla nutrizione, Consorzi Agrari d’Italia ha portato in fiera l’intera forza della sua rete nazionale, che opera su 11 regioni. Presso lo stand sono state presentate le soluzioni di diverse realtà del gruppo.