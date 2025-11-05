Fieracavalli 2025: il Comune schiera navette gratis e parcheggi dedicati per tutti i visitatori, pronto il piano traffico.

Con l’apertura di Fieracavalli, in programma a Verona da giovedì 6 a domenica 9 novembre, il Comune schiera navette gratis e parcheggi dedicati per tutti i visitatori. Scatta quindi l’atteso piano straordinario per la gestione della viabilità e del trasporto pubblico. L’obiettivo del Comune e della polizia locale è garantire la massima fluidità e sicurezza, invitando i visitatori a optare per le navette e i mezzi pubblici gratuiti per accedere al quartiere fieristico.

Navette gratuite, la soluzione anti-coda.

Il servizio di trasporto pubblico potenziato è il vero perno del piano per evitare il caos veicolare, in particolare nell’area di Verona Sud, già segnata dalla presenza del cantiere filovia su viale delle Nazioni. La polizia locale rinnova l’appello a privilegiare il trasporto pubblico per contribuire al buon esito della manifestazione.

Le navette, tutte con corse cadenzate ogni 30 minuti, collegheranno i principali parcheggi alla fiera.

Linea G: Collega il parcheggio gratuito della Genovesa (1.000 posti) a via Belgio, ed è attiva con la fascia oraria più estesa (dalle 6:30 alle 23:00).

Collega il parcheggio gratuito della (1.000 posti) a via Belgio, ed è attiva con la fascia oraria più estesa (dalle 6:30 alle 23:00). Linea C: Servirà il parcheggio gratuito dello Stadio Bentegodi , operativa sabato (8:00-23:00) e domenica (fino alle 19:00).

Servirà il parcheggio gratuito dello , operativa sabato (8:00-23:00) e domenica (fino alle 19:00). Linea H: Dalle 8:30 alle 20:00 farà da spola tra il parcheggio gratuito di via Cagnoli (Adigeo) e la fiera.

Altri collegamenti principali includono la linea A che parte da Piazza Bra (8:00-20:00) e la linea B che unisce la stazione ferroviaria a viale dell’Agricoltura (8:30-20:00). Tutti i servizi termineranno alle 19:00 di domenica 9 novembre.

Parcheggi e viabilità: le zone rosse.

Per i visitatori, i parcheggi gratuiti di Genovesa, Stadio Bentegodi e Via Cagnoli sono raccomandati in quanto serviti dalle navette. Restano disponibili, a pagamento, il P3 e l’area in viale del Lavoro.

Sul fronte della viabilità, il Comune invita a evitare l’area di Verona Sud, soprattutto nelle ore di punta: tra le 9:00 e le 11:00 e tra le 17:00 e le 19:00 di giovedì 6 e venerdì 7 novembre. Il massimo afflusso è atteso per il weekend. Oltre al cantiere filovia, che riduce la carreggiata su viale delle Nazioni, va ricordato anche il cantiere sul cavalcavia di viale Piave.

Per tutelare i residenti, via Scopoli sarà chiusa al traffico privato dalle 8:00 alle 20:00. Inoltre, nel comparto tra Santa Lucia, Golosine e la ZAI, la sosta per i non residenti sarà consentita con disco orario per un massimo di un’ora (dalle 8:00 alle 19:00).

La sicurezza sarà garantita da un dispositivo di oltre 80 agenti al giorno, affiancati da carri attrezzi e sistemi di videosorveglianza.

Fieracavalli sarà aperta dalle 9:00 alle 20:00 (domenica chiusura anticipata alle 19:00), con il Padiglione 8 che prolungherà l’orario fino alle 23:00 da giovedì a sabato. Informazioni aggiornate sul traffico sono disponibili sul sito ufficiale.