Come usare i nuovi cassonetti “tesserati” lo spiega Amia alla festa di San Pio

Come usare i nuovi cassonetti “tesserati” te lo spiega Amia alla festa di San Pio.

Come usare i nuovi cassonetti “tesserati” te lo spiega Amia alla festa di San Pio X fino a domenica, dalle 19 alle 23. All’evento di via Biondella, sarà presente un punto fisso aziendale con personale formato che distribuirà materiale informativo. Inoltre risponderà a domande e quesiti circa il cambio di modalità di conferimento dei rifiuti che dai prossimi mesi cambierà radicalmente, a partire proprio dalla sesta circoscrizione e, prima ancora, da Porto San Pancrazio in settima.

Cassonetti con accesso controllato.

Come avviene dal 2018 nell’area test, che coinvolge attualmente circa 20mila veronesi, il conferimento sarà combinato. Tramite cassonetti ad accesso controllato per il rifiuto secco residuo e per l’umido organico. Raccolta porta a porta invece per carta e per gli imballaggi di plastica e alluminio. La raccolta del vetro proseguirà su strada.

Apertura solo con tessera o app.

I vecchi bidoni, invece, saranno gradualmente sostituiti dai nuovi cassonetti che potranno essere aperti per il conferimento dei rifiuti solo ed esclusivamente tramite tessera e applicazione da cellulare: un sistema quest’ultimo particolarmente consigliato e prezioso anche perché permetterà una serie di informazioni e indicazioni utili a ciascun utente.

Il gazebo informativo di Amia sarà presente anche la prossima settimana, da giovedì 5 a lunedì 9 settembre, sempre dalle 19 alle 23, anche alla festa di Santa Croce.