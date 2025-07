Approvato dalla giunta di Verona il progetto per la nuova ciclabile: 5 chilometri in bici da Ponte Garibaldi a Parona.

Da Parona a Ponte Garibaldi in bici, passando per via Cesiolo, via Quinzano e via Prerare: cinque chilometri di nuovo percorso ciclabile a Verona, in sicurezza. Opera finanziata con fondi Pnrr, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro.

La giunta del comune di Verona ha approvato il progetto definitivo e la relativa variante urbanistica per la realizzazione di 5 nuovi chilometri di ciclabile che collegheranno Parona a ponte Garibaldi. I lavori partiranno fra qualche settimana per concludersi nella primavera del 2026, come previsto dal Pnrr, che finanzia l’opera per circa 2.300.000 euro.

L’intervento, inserito nel Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, permetterà di completare il collegamento tra la cintura del territorio nord-ovet con il centro della città.

“Questo è uno dei progetti che andrà ad ampliare e interconnettere la rete ciclabile dei nostri territori – afferma l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari-. In questi anni abbiamo investito molto in infrastrutture stradali e sul potenziamento del trasporto pubblico locale, penso sottopasso di via Città di Nimes, alla risoluzione del nodo della Fiera, all’approvazione della Strada di Gronda, al progetto filovia. Tutto questo non può prescindere da una rete ciclabile efficiente e sicura e il progetto di oggi è un ulteriore tassello nel piano predisposto dall’amministrazione per la realizzazione di 25 km di nuove piste ciclabili sul territorio comunale”.

Itinerario.

La pista, bidirezionale, sarà lunga 5 chilometri e collegherà Parona a ponte Garibaldi. Per la realizzazione si provvederà alla copertura di un canale in prossimità del ciglio stradale, in modo di creare in via Ca’ di Cozzi una ciclabile bidirezionale fino a Borgo Trento. Il percorso prevede poi la risalita da via Preare a via San Rocco, transitando dal cimitero di Quinzano, via Bresciani, via Santini arrivando fino a via Cesiolo. Da lì, incrociando via Mameli, si arriverà infine a via Garibaldi attraverso viale Nino Bixio.

Prevista nelle prossime settimane un’assemblea pubblica in Circoscrizione 2^ per presentare il progetto e affrontare più in generale i temi di viabilità pubblica che interessano il quartiere.