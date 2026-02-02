Bardolino blindata: arrivano 77 “occhi” hi-tech e l’Ai per la sicurezza

Tolleranza zero: 77 telecamere collegate alla polizia locale di Bardolino e 13 lettori targhe.

Bardolino mette in rete la sicurezza, ecco i nuovi occhi elettronici collegati alla polizia locale: attivi 13 lettori targhe e 77 telecamere. Una rete invisibile ma onnipresente per proteggere residenti e turisti. È stato presentato al Municipio di Bardolino, il nuovo sistema di videosorveglianza comunale: un’infrastruttura tecnologica d’avanguardia che segna un cambio di passo netto rispetto al passato.

Un investimento per la qualità della vita.

Il progetto, dal valore di 430 mila euro (cofinanziato dallo Stato per 60mila), ha trasformato radicalmente il controllo del territorio. Basti pensare che nel giugno 2024 gli occhi elettronici funzionanti erano soltanto quattro. Oggi, tra Bardolino, Calmasino e Cisano, ne sono già attivi 77, affiancati da 13 lettori di targhe.

«Le telecamere sono uno strumento determinante per migliorare la vita di chi abita o visita il nostro comune – ha spiegato il sindaco Daniele Bertasi –. Abbiamo investito in tecnologie moderne posizionandole nei punti più sensibili, dalle scuole alle piazze, fino al lungolago».

Tecnologia al servizio della legalità.

Il sistema non si limita a registrare, ma “legge” il territorio. Grazie al software Targa Systems, la polizia locale può individuare in tempo reale veicoli rubati, senza assicurazione o privi di revisione. Alcuni impianti montano telecamere quadriottiche a 360 gradi che restituiscono immagini a colori e ad altissima definizione, fondamentali per ricostruire incidenti o attività illecite.

Una delle novità più interessanti riguarda il coinvolgimento della cittadinanza: privati ed esercenti potranno mettere in rete i propri dispositivi (previa approvazione tecnica del Comune), creando così una maglia di controllo ancora più fitta sulle aree pubbliche.

Intelligenza Artificiale contro i “furbetti” dei rifiuti.

Entro marzo 2026 verranno installate ulteriori 20 telecamere. Tra queste, otto saranno dotate di Intelligenza Artificiale specificamente addestrata per contrastare l’abbandono dei rifiuti presso le isole ecologiche, a tutela del decoro urbano.

Appuntamento con la privacy.

Per chi volesse approfondire il delicato equilibrio tra protezione e riservatezza, il Comune ha già fissato un secondo incontro pubblico: mercoledì 4 marzo (ore 9.30-12.30) nella sala della Disciplina, per discutere di sicurezza e privacy nell’era delle fototrappole.