Verona Sud nel caos: sciopero blocca il terminal, traffico in tilt

Mattinata da incubo: sciopero al terminal paralizza il traffico al Quadrante.

Mattinata complicata per il traffico a Verona, dove uno sciopero al Terminal Italia ha causato pesanti rallentamenti in tutta l’area del Quadrante Europa. Il blocco all’accesso del terminal ha generato lunghe code e ingorghi, mettendo in crisi la circolazioneà lungo la Tangenziale Sud e nei pressi dello svincolo di Verona Sud.

Il comando della polizia locale segnala disagi anche in uscita dall’autostrada, con ripercussioni fino al Centro Agroalimentare. Per chi viaggia sull’A22 è consigliata l’uscita a Verona Nord, evitando l’area interessata dal blocco.

Ma i problemi non si sono fermati lì. L’intera rete autostradale ha risentito di una concomitanza di fattori: traffico intenso, cantieri stradali e condizioni meteo avverse. Sulla A4, in direzione Milano, si sono formate lunghe code tra Sommacampagna e Peschiera del Garda, complice anche la pioggia battente che ha interessato l’area sin dalle prime ore della giornata. Situazione critica anche verso Est, con rallentamenti segnalati dalla zona di Verona fino a Montebello, dove i lavori in corso hanno aggravato ulteriormente il flusso veicolare.

Disagi anche sulla A22, dove si sono registrate code fino a 2 chilometri tra Nogarole Rocca e Verona Nord, in direzione Brennero. Le autorità raccomandano prudenza alla guida e l’uso di percorsi alternativi.