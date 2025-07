Il futuro di Verona Porta Nuova: la stazione si rinnova ma resta sempre aperta ai viaggiatori.

La stazione di Verona Porta Nuova cambia look: Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato l’avvio di un importante piano di riqualificazione, con un investimento di circa 5 milioni di euro.

I lavori riguarderanno sia l’esterno che l’interno della stazione. Davanti all’ingresso principale sarà sistemata l’area pedonale e rifatte le pensiline di copertura del percorso pedonale accanto al fabbricato viaggiatori. All’interno saranno rinnovati gli spazi di attesa, con nuovi arredi e un impianto di illuminazione più moderno ed efficiente. Migliorie anche sul primo marciapiede ferroviario, che avrà un nuovo sistema di illuminazione.

L’intervento, sviluppato in collaborazione con la Soprintendenza e il Comune di Verona, sarà realizzato da Grandi Stazioni Rail per conto di RFI. I lavori saranno suddivisi in fasi, così da non interrompere mai l’accesso ai treni e ai servizi. Il cantiere sarà operativo fino all’inizio del 2026, ma la stazione resterà sempre utilizzabile dai viaggiatori.