Più sicurezza sul lungadige Galtarossa: al via i lavori per il nuovo marciapiede

Un marciapiede nuovo in lungadige galtarossa in direzione Boschetto.

Iniziano domani i lavori per la realizzazione di un marciapiede in Lungadige Galtarossa, dall’ingresso delle Acciaierie di Verona al civico 21 in direzione Boschetto. Circa 50 metri di nuova infrastruttura per mettere in sicurezza i pedoni che vanno e vengono dal Boschetto.

In parallelo parte anche l’intervento di manutenzione del percorso ciclopedonale compreso tra la Questura e Agsm, della lunghezza di circa 200 metri, che necessita di essere sistemato. Il cantiere avrà una durata di circa 10 giorni.