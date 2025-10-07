Incidente fatale sulla Statale 11 a Sona: motociclista morto sul colpo, inutili i soccorsi.

Grave incidente stradale alle 6:50 circa di questa mattina martedì 7 ottobre, lungo la statale 11 a Sona: morto un motociclista. È successo all’altezza di via Verona, vicino alla palestra Gymnasium.

Secondo le prime informazioni, una moto e un’automobile si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento e il motociclista, un veronese di 56 anni, nonostante i soccorsi tempestivi, ha perso la vita sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati due mezzi del 118, un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il corpo del centauro è rimasto a terra, coperto da un telo bianco, mentre i carabinieri di Villafranca e Peschiera effettuavano i rilievi per determinare l’esatta dinamica dello scontro.

