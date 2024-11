Rimpasto in Comune a Verona, Alessia Rotta verso la giunta Tommasi

Verona, rimpasto in vista nella giunta Tommasi: Alessia Rotta in pole position.

Se ne parla da mesi, e visto il moltiplicarsi di incontri negli ultimi giorni il rimpasto della giunta Tommasi sembra ormai maturo. Passata indenne dallo scontro con Michele Bertucco, rimasto al suo posto dopo la questione Marangona, la giunta di palazzo Barbieri si avvierebbe quindi a una prima rimescolata.

Primo esempio: alcune deleghe che lo stesso sindaco Tommasi aveva voluto tenere per sé, come quella alle Aziende partecipate, ora potrebbero essere redistribuite. E il tam tam di palazzo comincia insistentemente a fare il nome di Alessia Rotta, già parlamentare Pd, ora segretaria cittadina dem, consigliera comunale e vicepresidente della società che gestisce l’Autobrennero.

Nel caso entrasse la Rotta, però, ad uscire dalla giunta non sarebbe uno degli altri assessori Pd, ovvero Federico Benini ed Elisa La Paglia, ma Italo Sandrini, attuale assessore a Terzo settore e commercio, che molti danno in corsa per un incarico di prestigio nel mondo Acli.

E Buffolo? Di Jacopo Buffolo si è molto parlato dopo l’uccisione in stazione del 26enne maliano Moussa Diarra. In particolare, un post social dello stesso Buffolo ha scatenato le opposizioni, che ne hanno chiesto e continuano a chiederne le dimissioni. Ma la momento la posizione dell’assessore alle Politiche giovanili non sarebbe in discussione.