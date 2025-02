Addio ad Angelo Renon, l’ex bidello che voleva essere libero

Angelo Renon, trovato morto davanti alle Catullo: addio all’ex bidello che viveva in strada dalla morte della madre.

Angelo Renon 72 anni, ex bidello in pensione, è stato trovato morto ieri, davanti alle scuole Catullo in lungadige San Giorgio. Angelo non era il “senzatetto” ma un uomo con una storia, un passato, e un’anima libera che aveva deciso di abitare la strada dopo la morte della madre nel 2003.

Aveva scelto di vivere all’aperto, davanti alle scuole Catullo, dove il destino ha voluto che fosse trovato senza vita. Renon era conosciuto da molti cittadini. Nonostante le ripetute offerte di aiuto da parte dei servizi sociali e delle associazioni di volontariato, aveva sempre rifiutato sistemazioni al chiuso. Ogni sera riceveva la cena dai volontari della Ronda della Carità.

Il corpo è stato scoperto ieri mattina presto. La polizia locale, allertata da alcuni passanti, ha trovato il corpo di Angelo nel solito angolo dove riposava. Non c’erano segni di violenza, solo il freddo della notte che, probabilmente, aveva avuto la meglio. Negli ultimi tre mesi, è il quarto caso di morte tra persone senza dimora a Verona.