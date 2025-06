Tabacco di contrabbando e Snus, vietato dal 1992: maxi sequestro della Guardia di finanza nel Basso veronese, un denunciato.

La Guardia di finanza di Verona ha sequestrato oltre 52 chilogrammi di tabacco di contrabbando e di 700 bustine di “Snus”, un prodotto a base di tabacco per uso orale, confezionato in bustine simili a quelle del tè e destinato principalmente a un pubblico giovane.

L’attività ha preso avvio da un controllo presso un emporio di generi vari a Nogara, per verificare il rispetto della normativa sui tabacchi lavorati. Durante l’ispezione, i militari della Compagnia di Legnago hanno rinvenuto diverse confezioni di tabacco da masticare prive del contrassegno del Monopolio di Stato, messe in libera vendita in violazione delle disposizioni di legge. Per tale violazione, al titolare dell’esercizio, un cittadino di origine indiana, sono stati sequestrati 4,727 kg di tabacco e comminata una sanzione di 23.639,50 euro, calcolata in base alla previsione normativa (5 euro al grammo).

Lo Snus, proibito dal 1992.

Il sospetto che fosse in arrivo una nuova fornitura ha spinto i finanzieri ad organizzare un appostamento nei pressi del punto vendita, lungo la statale 12 Modena-Brennero. In tarda serata, è stato fermato un cittadino di nazionalità pakistana, trovato a bordo della propria autovettura con 47,579 kg di tabacco di contrabbando, tra cui 700 bustine di “Snus”.

Lo “Snus” è caratterizzato dall’elevato contenuto di nicotina, nettamente superiore a quello delle sigarette tradizionali. Il veloce assorbimento attraverso le mucose orali lo rende particolarmente rischioso, specie per gli adolescenti, con effetti nocivi su memoria, attenzione e sviluppo cognitivo causandone una rapida dipendenza. La sua vendita dal 1992 è proibita in Italia e in molti paesi europei.

Durante la perquisizione personale, oltre al tabacco, i militari hanno sequestrato anche 3.650 euro in contanti, ritenuti collegati all’attività illecita. Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per contrabbando di tabacchi lavorati.