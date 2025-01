Maxi cantiere Veronetta, scattano le modifiche alla viabilità: cosa cambia

Al via il maxi cantiere Veronetta, scattano le modifiche alla viabilita’: cosa cambia.

A Veronetta a breve il maxi cantiere che rivoluzionerà sia il traffico che il trasporto pubblico per un anno circa. Il cantiere inizierà a marzo, durante le vacanze di Carnevale, e durerà fino al 2026. Durante questo periodo, verranno sistemate le fognature e saranno fatti altri interventi importanti sulle strade, sfruttando i lavori per la nuova filovia.

Uno dei cambiamenti principali riguarda via XX Settembre, che però non sarà mai chiusa completamente. I lavori si sposteranno a poco a poco, occupando ogni volta solo un tratto di strada di circa 200 metri. I pedoni potranno sempre passare, e la zona sarà ben illuminata e videosorvegliata.

Nella presentazione alla popolazione, che si terrà a Veronetta lunedì prossimo 3 febbraio alle 20.30 nel Teatro Camploy, saranno presentati nei dettagli tutti i cantieri.

Anche gli autobus subiranno delle modifiche. I mezzi che oggi passano da via XX Settembre saranno deviati su via Torbido.

Ecco cosa cambierà.

Le linee di Trasporto Pubblico Locale che transitano da Via XX Settembre saranno deviate su Via Torbido con alcune modifiche.

In direzione Porta Vescovo – Piazza Brà.

Sarà istituita, dopo il semaforo di Via Torbido, una corsia preferenziale verso Ponte Aleardi.

Il tratto di Via Torbido, in uscita da Ponte Aleardi, ad oggi senso unico con due carreggiate verrà trasformato in una strada a doppio senso di marcia con la corsia in direzione Porta Vescovo promiscua per auto e Tpl mentre la corsia in direzione Ponte Aleardi preferenziale per il Tpl.

Sarà istituita una corsia preferenziale in Via Pallone.

In direzione Piazza Brà – Porta Vescovo.

Sarà istituita una corsia preferenziale su Ponte Aleardi. Pertanto sarà vietata alle auto l’uscita dal Ponte in direzione Via Torbido.

Il percorso del Tpl devierà in Via Rotari – Viale Stazione Porta Vescovo per poi ricongiungersi all’imbocco di via Unità d’Italia e quindi a Porta Vescovo.

Verrà istituita una corsia preferenziale in Viale Stazione Porta Vescovo.