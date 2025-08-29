Maltempo a Verona e provincia, numerose le chiamate ai vigili del fuoco: ad Azzano crolla la rete fognaria, strada chiusa.

Sono proseguiti per tutta la notte gli interventi dei vigili del fuoco dopo l’ondata di maltempo che nella serata di ieri, 28 agosto, ha colpito la città di Verona e diversi comuni della provincia. Allagato il sottopasso di viale Piave a Verona, e numerose le chiamate al numero di emergenza 115, per allagamenti e infiltrazioni in garage, cantine e seminterrati.

I pompieri sono stati inoltre impegnati nella rimozione di alcuni alberi e rami caduti o pericolanti a causa della forte pioggia e del vento.

Particolarmente critica la situazione ad Azzano, frazione di Castel d’Azzano, dove un tratto di strada è crollato in corrispondenza dell’incrocio tra via Cavour e via Garibaldi. Il cedimento è stato provocato dal collasso della volta fognaria della linea proveniente da Alpo e La Rizza. Sul posto è atteso l’intervento dei tecnici di Acque Veronesi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.