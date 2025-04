Verona, incidente in Tangenziale Sud: auto esce di strada, grave una ragazza di 24 anni.

Incidente poco dopo le 22.30 di martedì 29 aprile: un’auto, una Fiat 500, è uscita autonomamente di strada lungo la Tangenziale Sud, sulla statale 12 in direzione Verona Nord, all’altezza del mercato ortofrutticolo.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso, un’auto medica e un’ambulanza, insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. La persona alla guida dell’auto, una ragazza di 24 anni, è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all’ospedale di Borgo Trento. Dalle prime informazioni, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

(notizia in aggiornamento)