Incidente tra auto e monopattino all’alba: un ferito grave

Schianto con monopattino nei pressi del Quadrante Europa: un ferito grave.

Questa mattina, venerdì 28 marzo, intorno alle 5, incidente in via Sommacampagna nei pressi del Quadrante Europa, a Verona: coinvolto un monopattino, che si sarebbe scontrato per motivi ancora da accertare con una Fiat Punto. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. La persona soccorsa è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. La polizia locale di Verona è intervenuta per i rilievi e per gestire la viabilità.

(notizia in aggiornamento)