Verona, incidente frontale tra due auto sotto la pioggia in Zai.

Quattro persone sono finite in ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, dopo un violento incidente avvenuto giovedì sera nella zona industriale di Verona, la Zai.

L’impatto è avvenuto intorno alle 19.30 in via Evangelista Torricelli, sotto una pioggia battente. Una Citroën C4 e una Nissan Juke si sono scontrate frontalmente: l’urto ha provocato il ribaltamento della Nissan, oltre a danni alla segnaletica stradale e a un immobile privato.

I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per gli accertamenti di rito, ma nessuno di loro risulta in condizioni critiche. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi sono durati circa due ore, costringendo le forze dell’ordine a deviare il traffico su percorsi alternativi. Le cause esatte dello scontro restano al vaglio della polizia locale di Verona.