Incendio nella notte: le fiamme divorano il ristorante nell’ex chiesa di Santa Felicita. Le foto.

Un incendio ha devastato nella notte tra l’8 e il 9 maggio il ristorante nell’ex chiesa di Santa Felicita, a due passi da Ponte Pietra. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2, quando il locale era ormai chiuso al pubblico.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate subito impegnative vista la posizione del locale e la presenza di strutture in legno.

L’incendio ha rapidamente avvolto l’intera struttura, provocando danni ingenti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con con 16 operatori e 5 mezzi, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e raffreddamento delle strutture scongiurando il rischio concreto di coinvolgimento degli edifici vicini. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del caso.

Le operazioni sono tuttora in corso per consentire la messa in sicurezza dello stabile ed il recupero dei beni. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei tecnici Vvf. Non si registrano feriti.