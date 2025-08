Furto alla Pro Loco di Veronella, rubate attrezzature per oltre 10mila euro

Spariti cavi, prolunghe e attrezzature tecniche.

A poche settimane dall’attesa Sagra di San Rocco di Albaredo, in calendario dal 21 al 26 agosto, ignoti hanno rubato tutto il materiale elettrico della Pro Loco di Veronella: cavi, prolunghe e attrezzature tecniche indispensabili per l’allestimento della manifestazione.

Il colpo è stato scoperto sabato scorso dai volontari dell’associazione, che hanno trovato il deposito svuotato di cavi, prolunghe e attrezzature tecniche. Un danno stimato tra i 10.000 e i 15.000 euro, ma che va ben oltre l’aspetto economico. “Chi ha rubato non ha portato via solo cavi e attrezzature – scrive la Pro Loco in una nota – ma la fiducia, l’entusiasmo e il sacrificio di chi crede nella forza della comunità“.

Il materiale era stato acquistato negli anni grazie al lavoro instancabile dei volontari, che con dedizione hanno sostenuto le iniziative culturali e ricreative del paese. Ora l’associazione dovrà affrontare nuove spese per rimpiazzare quanto rubato, sottraendo risorse ad attività previste per la comunità.

La Pro Loco ha annunciato che presenterà denuncia alle autorità e metterà a disposizione i filmati delle telecamere di sorveglianza, nella speranza che i responsabili vengano individuati. Anche l’Amministrazione comunale di Veronella ha espresso piena solidarietà, condannando “con fermezza questo gesto vile e incomprensibile” e sottolineando come il furto colpisca “il senso di appartenenza e lo spirito di collaborazione che da sempre caratterizzano il paese”.

Nonostante lo sconforto, i volontari assicurano che non si lasceranno abbattere: “La situazione è difficile – conclude la Pro Loco – ma non ci fermeremo. Continueremo a lavorare per far vivere il nostro paese”.