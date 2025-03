Frana in Lessinia, chiude la provinciale 36 a Vestenanova

Una frana in Lessinia, a Vestenanova, costringe alla chiusura della provinciale 36.

Chiude in Lessinia, a Vestenanova, la strada provinciale 36 “della Collina”, a causa di una frana a pochi metri dalla chiesa di Castelvero, al km 12,89.

E’ lì che ha ceduto ha ceduto, nella giornata di ieri, anche in seguito alle forti precipitazioni, un muro a secco di sostegno del versante di valle della provinciale. I tecnici del Palazzo Scaligero hanno già effettuato un primo sopralluogo e a breve verrà emessa l’ordinanza di sospensione della circolazione.

Il tratto non è interessato dal passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale. Al termine della fase perturbata in corso, che potrebbe incidere ancora sulle condizioni del versante, la Provincia effettuerà un ulteriore sopralluogo per raccogliere i dati necessari al progetto di ripristino della strada. Le caratteristiche della carreggiata, di larghezza già ridotta e in parte interessata dal crollo, non consentono l’istituzione del senso unico alternato.