Corpo senza vita ripescato dalle acque del Garda, indagini in corso

Un corpo senza vita è stato ripescato dalle acque del lago di Garda a Manerba: indagini in corso di carabinieri e Guardia costiera.

È stata segnalata alla Sala operativa della Guardia costiera del lago di Garda, la presenza di un corpo di una persona vestita in galleggiamento nel sorgitore di Manerba, con il capo rivolto verso il fondale, apparentemente privo di vita.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, con l’intervento sul posto del mezzo nautico GC A58 della Guardia Costiera del 1° Nucleo, una radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Salò e i vigili del fuoco con il 118. Recuperato dall’acqua e adagiato in banchina i Sanitari del 118 ne hanno purtroppo constatato il decesso.

Al momento non si conoscono le cause, ma carabinieri e Guardia costiera stanno cercando di verificare la dinamica.

