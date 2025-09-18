Neo patentata trovata completamente ubriaca alla guida: via la patente

Maxi controlli dei carabinieri a Veronetta.

I carabinieri di Verona nel pomeriggio di ieri, 17 settembre, hanno condotto un servizio straordinario di controlli nel quartiere di Veronetta. Sei pattuglie hanno presidiato strade, piazze e locali, garantendo una vigilanza capillare nelle aree più sensibili della città.

Oltre 50 persone sono state identificate, una ventina di veicoli e cinque esercizi pubblici controllati, verifiche nei parchi di Alto San Nazaro e Bastione delle Maddalene, dieci sanzioni al codice della strada elevate e sequestri di sostanze stupefacenti.

Un giovane extracomunitario, sorpreso a nascondersi all’arrivo dei militari, è stato trovato con una dose di eroina e segnalato alla Prefettura. Più grave il caso di una neopatentata fermata nei pressi di Porta Vescovo: alla guida con un tasso alcolemico di 2,7, è stata denunciata, privata della patente e costretta ad affidare l’auto a una persona di fiducia.

Il servizio, coordinato dalla Compagnia dei carabinieri di Verona con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile, rientra in una strategia più ampia di presidio del territorio. L’obiettivo è duplice: rafforzare la sicurezza urbana e rinsaldare il rapporto di fiducia con i cittadini.