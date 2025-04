Conclave: due cardinali veronesi chiamati a eleggere il Papa

Due cardinali veronesi in Vaticano per il Conclave, chiamati a eleggere il nuovo Papa.

Dopo la scomparsa di Papa Francesco, anche Verona si trova al centro di un momento cruciale per la Chiesa cattolica: due figure di spicco veronesi, i cardinali Mario Zenari e Claudio Gugerotti, sono stati immediatamente convocati in Vaticano per prendere parte al Conclave, l’assemblea che eleggerà il nuovo Pontefice.

I due cardinali si trovavano entrambi nella loro terra natale. Il cardinale Zenari, 79 anni, era a Rosegaferro di Villafranca, suo paese d’origine, per trascorrere alcuni giorni in famiglia. Il cardinale Gugerotti, 69 anni, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, era invece a Verona città, dove ha anche celebrato la messa di Pasqua in Cattedrale assieme al vescovo Domenico Pompili.

La notizia della morte del Pontefice è arrivata ieri mattina. Dopo esserne venuti a conoscenza, i due cardinali hanno raggiunto la stazione di Verona Porta Nuova e nel primo pomeriggio sono partiti insieme in treno per Roma, per essere presenti già questa mattina, martedì 22 aprile, in Vaticano.

Entrambi hanno meno di 80 anni, requisito fondamentale per partecipare al Conclave, che si svolgerà nella michelangiolesca Cappella Sistina. Il cardinale Zenari, già nunzio apostolico in Siria, è da tempo impegnato in missioni diplomatiche della Santa Sede. Il cardinale Gugerotti, da parte sua, ricopre attualmente un incarico di primo piano nella Curia romana.