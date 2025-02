La classifica delle città italiane più cercate: Verona c’è 

Stilata la classifica delle città italiane più cercate nel 2024: a che punto è Verona.

Verona è una destinazione di grande interesse per i turisti italiani, anche se nella classifica delle città italiane ed europee più cercate nel 2024 si posiziona solo al 24esimo posto. Secondo i dati di Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, l’aumento delle ricerche legate alla città scaligera è stato importante, con un +87% rispetto al 2023.

Le città italiane più cercate.

Nella classifica delle 25 destinazioni più ricercate dagli italiani nel 2024, Verona è preceduta da altre otto città italiane: Napoli (4ª), Lampedusa (6ª) e Palermo (8ª) si trovano ai vertici, mentre Brindisi (17ª), Bari (18ª), Bologna (21ª), Catania (22ª) e Torino (25ª) completano il quadro.

Nonostante la forte crescita dell’interesse per Verona (+87%), la città non è riuscita a raggiungere le prime posizioni, dove emergono soprattutto mete marittime e città del Sud Italia. Ma l’aumento delle ricerche dimostra però che Verona sta attirando sempre più attenzione.

Le città europee.

Parigi occupa il primo posto tra le destinazioni più cercate nel 2024, seguita da Amsterdam (2) e Londra (3). Praga è al decimo posto, seguita da Lisbona (11), Barcellona (12), Budapest (14), Vienna (15) e Madrid (20).