Un caso di chikungunya nel Villafranchese, a Dossobuono: sospesa la sagra, al via i trattamenti di disinfestazione.

Un caso di chikungunya, la malattia virale trasmessa all’uomo da zanzare infette, è stato registrato nel Villafranchese, e precisamente nella frazione di Dossobuono. E’ lo stesso sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca a renderlo noto. Sospesa la sagra di Dossobuono, in corso di svolgimento in questi giorni.

“Con ordinanza sindacale – fa sapere il primo cittadino – viene sospesa la sagra di Dossobuono. Il caso di chikungunya è stato riscontrato a Dossobuono in zona impianti sportivi. Già da questa sera sono previsti i trattamenti da parte degli incaricati della Regione Veneto”.

Un altro nuovo caso di chikungunya nel Veronese, oltre a quello di Dossobuono, è stato nel frattempo segnalato a Corrubbio di Negarine, frazione di San Pietro in Cariano.

Cosa prevede la strategia regionale.

La strategia regionale, che sarà rivista a seconda dell’andamento epidemiologico, prevede:

Programmazione di trattamenti sincroni di disinfestazione straordinaria adulticida e larvicida per ridurre la densità delle zanzare, ampliando il raggio dell’area di intervento in tutte le aree in cui si sono verificati casi autoctoni di Chikungunya e nei comuni che, pur non presentando casi, possono essere considerati più a rischio a seguito dell’indagine epidemiologica;

Coinvolgimento dei sindaci dei Comuni coinvolti e dei Comuni limitrofi per il rafforzamento dell'adozione di tutte le azioni già previste dal Piano e dall'Ordinanza Comunale;

Effettuazione di trattamenti adulticidi nei luoghi di assembramento sociale;

Sensibilizzazione della popolazione per l'adozione dei comportamenti corretti;

per l’adozione dei comportamenti corretti; Informazione dei MMG e PLS;

Posizionamento di trappole per verificare la presenza delle zanzare in accordo con IZSVe;

Ripetizione del trattamento adulticida successivamente al trattamento iniziale, nelle zone in cui è stato già effettuato (es. Comune di Parona o altre aeree che possono essere identificate a rischio).

Si ricorda che la chikungunya non si trasmette da persona a persona, ma esclusivamente attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes infette. È importante mantenere comportamenti di prevenzione per ridurre il rischio di punture di zanzara, come l’uso di repellenti cutanei anche durante il giorno, l’installazione di zanzariere alle finestre e porte e l’eliminazione delle raccolte di acqua stagnante dove le zanzare possono riprodursi.