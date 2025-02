Caffè Dante, anche l’ultima gestione decide di chiudere

Caffè Dante chiuso, la Provincia di Verona rassicura: “Presto un nuovo bando per la riapertura”.

Il Caffè Dante, storico locale di Piazza dei Signori a Verona, ha abbassato le serrande a fine dicembre, ma la chiusura, assicura il presidente della Provincia Flavio Pasini, è solo temporanea.

Intervistato dal quotidiano L’Arena, Pasini spiega che la decisione è stata presa di comune accordo con la società che gestiva il locale. A quanto pare non c’è stato alcun contenzioso né sfratto per morosità, ha spiegato il Presidente, semplicemente l’attuale gestione ha manifestato difficoltà nel proseguire.

Ora l’obiettivo della Provincia, proprietaria dell’immobile, è riaprire il locale al più presto, pubblicando un nuovo bando per l’assegnazione della gestione. Nel frattempo, si valuta una soluzione temporanea per evitare che il locale rimanga chiuso troppo a lungo, soprattutto in vista di eventi importanti come Vinitaly, che ad aprile attirerà migliaia di visitatori in città. Piazza Dante è un punto nevralgico per il turismo e per gli eventi fieristici. Lasciare il Caffè Dante chiuso in quel periodo non sarebbe una buona immagine per Verona, né per l’economia locale, come ha precisato Pasini nell’intervista al quotidiano locale.