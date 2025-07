Sbarca a Verona il bike sharing: 500 bici elettriche della ditta Dott disponibili in tutta la città. Ecco come funziona e quanto costa.

Arriva a Verona il servizio di bike sharing in modalità free floating: fino a 500 bici elettriche a pedalata assistita saranno disponibili per gli spostamenti urbani, rappresentando un’importante novità per il sistema della mobilità cittadina. La sperimentazione è stata affidata all’operatore Dott, già attivo a Verona con 400 monopattini, risultato vincitore della gara pubblica indetta da Amt3.

L’introduzione delle biciclette Dott, disponibili sull’intero territorio comunale, va quindi a potenziare e diversificare l’offerta di mobilità condivisa in città, contribuendo a ridurre l’uso dell’auto privata, migliorare la qualità dell’aria e offrire un’alternativa sostenibile, comoda e accessibile per cittadini e turisti. Dotate di luci, riflettori, cestino e supporto per il cellulare con ricarica wireless, le biciclette raggiungono una velocità massima di 25 km/h.

Anche per le biciclette valgono le stesse regole attualmente in vigore per i monopattini, relativamente alla sosta. In particolare, nel centro storico e nella ZPRU – Zona a Particolare Pregio Urbanistico, il parcheggio sarà consentito esclusivamente negli stalli dedicati o negli spazi scooter autorizzati. Nel resto della città si potrà parcheggiare in modalità free floating, sempre nel rispetto del Codice della Strada e delle indicazioni fornite in app.

Infine, il sistema Gps a bordo dei veicoli Dott impedirà di terminare la corsa fuori dalle aree autorizzate. Per rispettare l’ordine pubblico e disincentivare la sosta selvaggia, a fine noleggio, gli utenti sono sempre tenuti a caricare in App una foto del mezzo parcheggiato correttamente.

Costi e abbonamenti previsti per il servizio di eBike sharing.

In occasione del lancio delle e-bike a Verona, Dott offre a tutti i nuovi utenti la loro prima corsa di 20 minuti: basterà inserire il codice sconto INBICI nella sezione Promozioni dell’app. Un modo per scoprire il servizio e familiarizzare con i mezzi, anche selezionando la “modalità principiante” con velocità ridotta a 15km/h.

La tariffa base è di 0,28 euro al minuto, con 1 euro di sblocco e 10 minuti di prenotazione inclusi per raggiungere il mezzo. Sono disponibili diversi Abbonamenti (tutte le tariffe si intendono IVA inclusa), selezionabili dall’app:

Pass “Andata e Ritorno” : è il pacchetto ideale per gli studenti o i pendolari, per gli spostamenti casa-lavoro e viceversa, poiché permette 2 noleggi al prezzo fisso di 3,99 euro.

: è il pacchetto ideale per gli studenti o i pendolari, per gli spostamenti casa-lavoro e viceversa, poiché permette 2 noleggi al prezzo fisso di 3,99 euro. Pass “Zero sblocchi” : per 2,99 euro, permette all’utente di azzerare il costo di sblocco per tutte le corse del mese successivo, pagando solo la tariffa a consumo. Pass “Dott Pro”: per chi ama spostarsi con Dott e ne fa un uso intensivo, pre-acquistando questo abbonamento a 9,99, tutti i noleggi successivi saranno al costo di 1,25€ per un mese.

: per 2,99 euro, permette all’utente di azzerare il costo di sblocco per tutte le corse del mese successivo, pagando solo la tariffa a consumo. Pass “Dott Pro”: per chi ama spostarsi con Dott e ne fa un uso intensivo, pre-acquistando questo abbonamento a 9,99, tutti i noleggi successivi saranno al costo di 1,25€ per un mese. Pass “Explore 24h”: per 10.99 euro garantisce corse illimitate per un giorno intero, ideale per i turisti che vogliamo visitare tutte le attrazioni di Verona spostandosi senza pensieri.

Dott ha avviato, inoltre, importanti collaborazioni con realtà locali, tra cui l’Università di Verona per cui viene offerto a studenti e personale accademico uno sconto del 20% sulla tariffa standard. La stessa promozione è attiva per Mobility Management di soggetti pubblici e privati convenzionati con l’operatore.

Per gli abbonati del trasporto pubblico locale urbano, fino a fine anno il servizio sarà gratuito per i primi trenta utilizzi, da gennaio a giugno 2026 gratuito per i primi venti.

Ferrari: “Sperimentazione di un anno”.

“Quello che inauguriamo oggi è un servizio in più per la mobilità sostenibile, fruibile H24 con tutta una serie di abbonamenti, anche in convenzione – rimarca l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari -, Con Amt abbiamo previsto una sperimentazione di un anno per comprendere la risposta della città a questo servizio e misurarne l’efficacia. Le bici a pedalata assistita saranno disponibili su tutto il territorio, in ogni quartiere”.

“Amt3 – sottolinea Giuseppe Mazza, presidente della partecipata di via Torbido – si sta trasformando sempre di più in agenzia della mobilità diventando centrale negli spostamenti dei veronesi. Il bike sharing è un servizio molto importante per la comunità, un’azione concreta relativa all’attività dell’amministrazione comunale che sta spingendo nell’organizzazione di un circuito esteso di piste ciclabili su tutto il territorio. In aggiunta alle postazioni periferiche, il cda ha intelligentemente voluto stalli presenti anche presso le nostre strutture Amt3, per incentivare cittadini e visitatori a parcheggiare l’auto e spostarsi in centro storico mediante la mobilità dolce”.