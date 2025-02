Assicurazione scaduta, camper sequestrato: era uno di quelli in sosta all’ospedale

Rimosso e sequestrato dalla polizia un camper con assicurazione scaduta che sostava vicino all’ospedale di Borgo Trento.

Camper con assicurazione scaduta rimosso dalla zona dell’ospedale di Borgo Trento. Questa mattina, sabato 22, intorno alle 10, gli agenti delle Volanti della polizia di Verona hanno proceduto in via Osoppo al controllo di un camper, a bordo del quale era presente una coppia di origine sinti.

All’esito dei controlli effettuati, è emerso che l’assicurazione del veicolo era scaduta ieri e che la loro presenza nell’area era da ricollegare alla degenza presso l’ospedale della persona coinvolta nell’episodio della spaccata nella gioielleria in zona stadio.

Gli agenti hanno, pertanto, proceduto a sanzionare il conducente. Il camper è stato, così, rimosso e trasportato in un’area privata dove rimarrà sottoposto a sequestro fino al pagamento della sanzione amministrativa, dell’assicurazione e delle spese accessorie. Nel caso in cui, entro 60 giorni, non dovesse essere effettuato il pagamento, il camper verrà confiscato.