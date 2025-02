A Bussolengo un 33enne è stato arrestato per spaccio: nascondeva la cocaina in casa sotto la sedia da gamer.

Nasconde le dosi di cocaina sotto la sedia da gamer, 33enne arrestato per spaccio: nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio, i carabinieri di Bussolengo hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un 33enne residente in paese. All’interno dell’abitazione i militari trovavano nascosti sotto una sedia da gamer, in camera da letto, due dosi di cocaina e un bilancino di precisione.

Nel corso della perquisizione i militari, poi, individuavano occultati in un astuccio attaccato a una bici da corsa presente nel garage dell’abitazione, un’ulteriore dose di cocaina e due pezzetti di hashish, per un totale complessivo di 1,3 grammi di hashish e 0,8 grammi di cocaina. Quanto rinvenuto veniva repertato e sottoposto a sequestro.

Per tale motivo, i carabinieri hanno arrestato il 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata odierna il 33enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, ha rinviato l’udienza, rimettendo in libertà l’uomo.