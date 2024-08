Aggressione al bar Giardino: 2 feriti, uno in codice rosso

Aggressione al bar Giardino: 2 feriti, uno portato via in codice rosso.

Aggressione al Bar Giardino, a Verona in via Murari Bra: è successo ieri sera 25 agosto alle ore 22:06: 2 feriti, uno in codice rosso. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza infermierizzata, un’auto medica e un’ambulanza con soccorritori.

Anche la polizia era sul luogo per gestire la situazione. L’episodio ha coinvolto due persone, di cui una in codice verde e una in codice rosso. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Borgo Trento per ricevere le cure necessarie.