Valanga a Cortina travolge tre scialpinisti: due sono in gravi condizioni

Valanga a Cortina, travolti tre scialpinisti.

Una valanga si è staccata oggi, domenica 16 marzo, sulle montagne di Cortina, a Forcella Giau, sul versante ovest, a quota 2.300 metri, travolgendo tre scialpinisti. L’allarme sarebbe stato dato dal quarto membro del gruppo, che ha subito avviato le ricerche dei compagni sepolti dalla neve.

In un primo momento, due persone sono state estratte: una è cosciente, mentre l’altra versa in gravi condizioni. In seguito è stata trovata anche la terza persona, un 51enne, anch’egli in gravi condizioni.