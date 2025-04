Obiettivo sicurezza: dopo le tre attivate in via del Mutilati, installata una telecamera di sorveglianza in piazza Cittadella.

In piazza Cittadella, a Verona, è in funzione da pochi giorni una nuova telecamera di videosorveglianza collegata alla Centrale della polizia locale, mentre in via dei Mutilati sono tre i dispositivi già in funzione.

Un presidio a supporto della sicurezza della zona, le cui criticità sono state esaminate in una recente riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre ad essere oggetto di un incontro in municipio tra l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi e i rappresentanti di alcuni esercizi commerciali per un confronto sulla situazione attuale e sulle possibili azioni da mettere in campo.

I problemi più noti riguardano la presenza di soggetti, in particolare in via dei Mutilati, che sostano al di fuori del supermercato in stato di ebbrezza o con atteggiamenti molesti.

“L’incontro ha permesso di aprire un canale di comunicazione operativo tra amministrazione e attività commerciali, ma anche tra i commercianti stessi, che hanno condiviso la necessità di confrontarsi sulle diverse esperienze e situazioni, mettendo a fattore comune proposte, iniziative ed eventuali soluzioni già in essere. La situazione è costantemente monitorata dalla polizia locale e dalle Forze dell’Ordine, confidiamo di implementare il Controllo di vicinato, strumento che sta dando importanti risultati con segnalazioni in tempo reale di situazioni a rischio che permettono l’immediato intervento degli agenti”.

“Despar pronta a collaborare con Comune e forze dell’ordine”.

“Despar Nord è da sempre attenta e sensibile alle tematiche legate all’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini, e conferma il proprio impegno nel collaborare con le istituzioni locali e con le forze dell’ordine per contribuire attivamente alla tutela del territorio e al benessere della comunità, come nel caso di via Manin a Verona, adiacente a via dei Mutilati, dove si trova un nostro punto vendita Eurospar – commenta l’azienda -. In quest’ottica, è stato attivato da tempo un servizio fiduciario anche all’interno di questo esercizio con l’obiettivo di garantire, in primis a clienti e colleghi, la massima sicurezza e il miglior servizio possibile. Nel massimo spirito di collaborazione con l’amministrazione della città scaligera e con le forze dell’ordine, Despar Nord rinnova la propria disponibilità a contribuire, per quanto di propria competenza, alla costruzione di un contesto urbano più sereno e sicuro per tutti”.