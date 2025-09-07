Salvini ha scelto Stefani: “È lui il candidato della Lega per il Veneto”

Matteo Salvini alla festa della Lega di Oppeano lancia Alberto Stefani candidato presidente in Veneto in vista delle regionali.

“Noi siamo pronti con i candidati e le liste, e con Luca Zaia che continuerà a dare il suo contributo per il Veneto, e il candidato della Lega è Alberto Stefani”. Con queste parole il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ha aperto il suo intervento durante la tradizionale festa del Carroccio a Oppeano.

Sul tema del candidato ideale per la guida della Regione, candidato che il centrodestra non ha ancora espresso, Salvini ha quindi lanciato un nome preciso: Alberto Stefani, giovane parlamentare leghista e già coordinatore regionale del partito. “Ho al mio fianco un giovanissimo parlamentare che potrebbe diventare il più giovane governatore d’Italia”, ha dichiarato, lasciando intendere la possibilità di una sua candidatura alla presidenza del Veneto.

Riferendosi alla cosiddetta Lista Zaia, Salvini l’ha definita “un valore aggiunto” per il futuro della regione. “A me interessano i veneti – ha ribadito – mi interessa garantire la stessa qualità dei servizi e della crescita economica”. Stefani è il candidato della Lega per il Veneto, quindi. Resta da capire cosa ne penseranno gli alleati, Fratelli d’Italia e Forza Italia saranno d’accordo?