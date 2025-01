Pm 10, Verona si avvicina a Milano: nel 2024 inquinata per 53 giorni.

Nel 2024 Verona ha registrato un aumento dei livelli di Pm 10, che ha portato la città a superare i limiti di legge per la qualità dell’aria. Secondo i dati forniti dal sistema statistico di Arpav Veneto, la centralina che si trova nella zona di Giarol Grande, tra Porto San Pancrazio e San Michele Extra, ha misurato 53 giorni in cui la concentrazione di polveri sottili ha superato i 50 microgrammi per metro cubo. Così ha praticamente superato il limite imposto per tutelare la salute pubblica. Questo dato è allarmante, considerando che il tetto massimo è fissato a 35 giorni.

Purtroppo, Verona non è nuova a questo tipo di problematiche: dal 2020, infatti, la città ha continuato a registrare superamenti oltre i limiti stabiliti, con un incremento costante nel numero dei giorni di inquinamento atmosferico. Nel 2023 si sono contati 54 giorni oltre il limite, mentre nel 2022 erano 59 i giorni. Anche il 2021 e il 2020 sono stati critici con rispettivamente 47 e 56 giorni di sforamenti. Il record negativo è stato registrato nel 2017, quando i giorni di inquinamento hanno toccato quota 66.