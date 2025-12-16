Un 24enne è stato arrestato in stazione a Verona Porta Nuova: dopo aver litigato con una viaggiatrice se l’è presa anche con la polizia.

La polizia ha arrestato nei giorni scorsi, in stazione Porta Nuova a Verona e in flagranza, un cittadino straniero di 24 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Polfer, affiancati dai militari dell’esercito impegnati, da novembre 2023, nel piano “stazioni sicure”, sono intervenuti, a seguito di segnalazione, su un binario della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova per sedare un’accesa lite tra una viaggiatrice in partenza e un ragazzo.

Quest’ultimo, privo di qualsiasi documento, si è subito rifiutato di collaborare con gli operatori di polizia, ha tentato di sottrarsi al controllo e, con forza, di divincolarsi, opponendo resistenza nel corso del breve tragitto verso l’ufficio. La sua identificazione, avvenuta attraverso il rilevamento delle impronte, ha consentito di far emergere i provvedimenti limitativi della libertà personale che pendevano in capo al 24enne, tra i quali anche il divieto di dimora in tutti i comuni della provincia scaligera.

L’arresto del cittadino straniero, pregiudicato e senza una fissa dimora, è stato convalidato dal giudice che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli, da dove proveniva, in attesa del giudizio fissato il mese prossimo.