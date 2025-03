Incidente a Porto San Pancrazio, chiuso il sottopasso. Traffico in tilt

Incidente a Porto San Pancrazio, chiuso il sottopasso di via Porto San Michele.

A causa di un incidente con feriti, avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, giovedì 13 marzo, è stato chiuso il sottopasso di via Porto San Michele a Porto San Pancrazio.

Inevitabili i rallentamenti al traffico in zona, con code su viale Venezia a deviazione su via Dalvino. La polizia locale di Verona invita a non transitare se possibile quelle parti e ha attuato il piano di emergenza per l’afflusso dei veicoli in città, vista anche l’ora di punta.

(notizia in aggiornamento)