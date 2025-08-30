Tragico incidente a Caldiero, muore un motociclista 46enne: è la terza vittima del drammatico venerdì sulle strade veronesi.

Dopo i due giovanissimi morti a Veronella e a Grezzana, la drammatica giornata di sangue sulle strade veronesi, quella di ieri, venerdì 29 agosto, si è conclusa con un’altra vittima, e ancora una volta un motociclista.

Il terzo incidente mortale è accaduto intorno alle 22 sulla strada regionale 11, nel territorio del comune di Caldiero: secondo le prime informazioni il conducente di una moto, Matteo Grandis, 46 anni, residente a Zevio, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, per cause ancora da accertare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118, ma per lo sfortunato motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto per le gravi ferite riportate nella caduta.